Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Quận Thanh Xuân
- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chấp nhận đào tạo nhân viên lại từ đầu, chấp nhận sinh viên làm trái ngành
- Hỗ trợ Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua điện thoại và email
- Giới thiệu dịch vụ của công ty cho khách hàng đăng ký
- Hỗ trợ khách hàng những yêu cầu khác
- Hỗ trợ bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận kinh doanh
- Thời gian làm việc linh hoạt:
+Làm việc tối thiểu 16h/ tuần ( Tương đương với 04 ca/ tuần, 01 ca là 04h)
+Có thể đăng ký ca linh động theo từng tuần khác nhau, linh động theo ca sáng/ ca chiều/ ca so le/ ca gãy từ thứ 2 đến chủ nhật để phù hợp với việc học.
+Có thể làm nhiều hơn 20h/ tuần để có thế được hướng dẫn và phối hợp công việc nhiều hơn.
- Ứng viên Hà Nội Làm việc tại văn phòng Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Ứng viên HCM Làm việc tại văn phòng HCM: Tầng 2, Tòa Nhà Charmington La Pointe, 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
- Ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ về email với tiêu đề: NGHIA19 _ HN (Nếu ứng viên ở Hà Nội) | HCM (Nếu ứng viên ở Hồ Chí Minh) - Thực tập sinh chăm sóc khách hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh part-time/full-time - Họ Tên - Điện thoại liên hệ
Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản các kĩ năng.
- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ.
- Được chứng nhận kết quả tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
- Được cấp chứng chỉ thực tập.
- Được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập.
- Thực tập là học việc nên không có lương.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
