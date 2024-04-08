Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần MISA
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Toà nhà MISA, khu phần mềm Quang Trung, số 49 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 8 Triệu
- Tìm kiếm thông tin về khách hàng tiềm năng dựa trên data có sẵn
- Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng thông qua: điện thoại, email,...
- Demo và tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng Đàm phán và chốt hợp đồng
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 21– 28 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành về kinh tế: Quản trị kinh doanh, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kế toán,...
- Có kiến thức về Nguyên lý kế toán/Kế toán tài chính
- Giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ phần MISA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực, khởi điểm từ 8.000.000+ thưởng theo KPIs, thu nhập bình quân tháng 20.000.000 trở lên.
- Được đào tạo nâng cao năng lực thườngxuyên, cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp hàng đầu về Công nghệ tại Việt Nam với nhiều chế độ phúc lợi, các hoạt động văn hóa như: nghỉ mát, khám sức khỏe, Đá bóng, MISA’sGotalent,...
- Được phụ cấp tiền điện thoại hàng tháng.
- Được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm theo đúng quy định của luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MISA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI