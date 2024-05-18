Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic
- Hồ Chí Minh: Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
VIỆC LÀM PARTTIME / FULLTIME / XOAY CA TẠI TPHCM
Công việc:
-- Nhân viên bán hàng.
-- Nhân viên dọn dẹp kệ hàng,sắp xếp hàng hóa.
-- Nhân viên đứng tại quầy,thu ngân.
-- Nhân viên tư vấn bán hàng.
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu
-- Từ đủ 18 26 tuổi. Có CMND/CCCD gốc
-- Tốt nghiệp THPT, có trách nhiệm với công việc được giao
-- Không yêu cầu kinh nghiệm, ngoại hình
Thời gian làm việc có XOAY CA cho sinh viên
Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
-- Xoay ca 4h Sáng: 7h30 11h30
Chiều: 13h00 17h00
Tối: 17h15 21h30
-- Full ca 8h 7h30 17h00
Lương cơ bản 30k/h, Thưởng thêm chuyên cần nếu làm tốt ????
-- Ca 4h: 4.000.000đ/ tháng
-- Ca 8h: 8.000.000đ/ tháng
-- Ca 12h: 12.000.000đ/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
