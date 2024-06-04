[Hồ Chí Minh] Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Việc làm part-time full-time tại khu vực đại lí quận Bình Tân 3 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Trường Chinh
- Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
Việc làm thời vụ sinh viên Việc làm parttime fulltime tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh
Chỉ nhận từ đủ 18 tuổi trở lên
Công việc:
- Nhân viên bán hàng
- Cộng tác viên bán hàng
Thời gian:
- Ca sáng: 7h30 - 11h30
- Ca chiều: 13h - 17h
- Ca tối: 17h15 - 21h15 ( chỉ ưu tiên nam )
Xoay ca linh hoạt cho sinh viên
Lương:
- Parttime: 4.000.000 vnđ + Thưởng
- Fulltime 8h: 8.500.000 vnđ + Thưởng
Yêu cầu:
- Vui vẻ, lịch sự hòa đồng với khách hàng
- Chủ động hỏi thăm khách hàng.
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu về kỹ năng kinh nghiệm làm việc
Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI