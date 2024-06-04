[Hồ Chí Minh] Công ty cổ phần mỹ phẩm Hazel Cosmetic Việc làm part-time full-time tại khu vực đại lí quận Bình Tân 3 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

Không yêu cầu về kỹ năng kinh nghiệm làm việc

Chỉ nhận từ đủ 18 tuổi trở lên

Việc làm thời vụ sinh viên Việc làm parttime fulltime tại khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI