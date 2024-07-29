Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 29/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dreamplex Thái Hà , Tòa nhà số 174 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

- Hồ Chí Minh: Toà nhà MG Building, Số 2

- 2B Lam Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh,, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau, liên hệ trao đổi về sản phẩm, dịch vụ công ty đang cung cấp. (Các giải pháp chuyển đổi số và các sản phẩm số hóa)
  • Tiếp cận và khai thác khách hàng mới, đồng thời phát triển các cơ hội mới cho các sản phẩm phần mềm của công ty
  • Đối tượng khách hàng chính là các doanh nghiệp 
  • Tư vấn, demo sản phẩm, báo giá, chốt deal với khách hàng.
  • Đẩy mạnh việc ký kết hợp đồng, đàm phán thương lượng và thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.
  • Thực hiện và xây dựng chỉ tiêu cá nhân tháng/quý/năm
  • Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển và theo dõi các vấn đề liên quan đến dự án của khách hàng.
  • Phân tích & dự báo thị trường, đề xuất các biện pháp đối phó cần thiết kịp thời.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  • Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm nhân viên kinh doanh tại các sản phẩm công nghệ thông tin
  • Tiếng anh tốt
  • Có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, làm việc nhóm
  • Sẵn sàng gặp mặt khách hàng trực tiếp để tư vấn nếu cần.
  • Có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
  • Tư duy kinh doanh nhạy bén

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương thưởng hấp dẫn trên 20 triệu
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
  • Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
  • Môi trường làm việc trẻ, năng động
  • Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

