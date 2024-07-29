Tuyển IT phần mềm Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 5,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Mức lương
3,000 - 5,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Pax Sky, 144
- 146
- 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3,000 - 5,000 USD
- Phụ trách, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ dự án về tiến độ, chất lượng, nhân sự
- Dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết
- Đảm bảo việc thực hiện dự án theo đúng kế hoạch của khách hàng
- Chủ động đề xuất các phương án xử lý chức năng trong dự án
- Là cầu nối giữa quản lý dự án bên khách hàng và các bên liên quan để xử lý công việc của toàn dự án
- Dẫn dắt nhóm dự án, thực hiện dự án cho đến khi bàn giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng
- Tham gia quá trình báo giá dự án
Với Mức Lương 3,000 - 5,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tiếng Nhật N1 trở lên
- Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm
- Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt và linh hoạt trong giải quyết vấn đề
- Có khả năng build team
- Tính chủ động cao trong công việc và chịu áp lực tốt
- Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh và nhiều gói chế độ hấp dẫn khác; (từ 3000-5000). Cơ hội học ngoại ngữ miễn phí, tiếp cận nhiều công nghệ mới và nhiều cơ hội thử thách với các dự án khác nhau;
- Môi trường: Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo – nơi mà tất cả mỗi cá nhân, tập thể ngày càng trở nên tuyệt vời hơn thông qua việc cùng nhau phát triển và nỗ lực hiện thực hóa giấc mơ chung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
