[Hồ Chí Minh] Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Trưởng Phòng Kinh Doanh Du Học 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 29/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12, Tòa Nhà Pax Sky, 144

- 146

- 148 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Tổ chức, quản lý, điều hành phòng du học
  • Nắm rõ quy trình, thông tin, chính sách xin visa
  • Phân tích xử lý hồ sơ du học, định cư nước ngoài
  • Theo dõi, quản lý công việc của Phòng chuyên môn 
  • Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống nhân sự của công ty
  • Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển và khai thác thị trường du học Nhật Bản
  • Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các chiến lược phương án và kế hoạch kinh doanh của công ty
  • Triển khai và giám sát các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi của công ty
  • Quản lý điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của phòng được công ty giao
  • Báo cáo tiến độ công việc của Phòng chuyên môn với Ban giám đốc 
  • Đề xuất với Ban giám đốc việc điều hành, phát triển lĩnh vực kinh doanh du học, xuất khẩu lao động
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban giám đốc phân công
  • Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (7h30 - 11h30; 13h00 - 17h00) 

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có ít nhất 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
  • Sử dụng tốt tiếng Anh, có tiếng Nhật là một thế (Không bắt buộc)
  • Có doanh số bán hàng tốt, có khả năng duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng
  • Năng động, tự tin, hoạt bát, sẵn sàng học hỏi, co khả năng làm việc dưới áp lực
  • Kỹ năng quản lý phòng ban, đào tạo nhân viên phòng ban tốt
  • Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

  • Được hưởng mức lương hấp dẫn.
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  • Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...
  • Được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc.
  • Môi trường làm việc trẻ, năng động.
  • Làm việc ở môi trường nước ngoài.
  • Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Công Ty Cổ Phần PGT SOLUTIONS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

