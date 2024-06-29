[Hồ Chí Minh] Công ty cổ phần sữa việt nam Cửa hàng quận 12 cần nhân viên đứng bán tại quầy 3 người Bán thời gian lương Từ 8.5 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần sữa việt nam
- Hồ Chí Minh: 652 Trường Chinh phường tân hưng thuận quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Thường xuyên kiểm tra cửa hàng, chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem.
Kiểm tra sản phẩm đúng cách.
Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2 thích giao tiếp, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sales - marketing
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng giao tiếp, đọc hiểu Tiếng Anh cơ bản
Chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có tư duy về content quảng cáo
Có định hướng phát triển Digital Marketing
Tại Công ty cổ phần sữa việt nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ: 3 triệu - 5 triệu đồng/tháng
Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển chuyên môn
Xét tăng lương: 6 tháng/lần
Thưởng Lễ Tết, Tháng lương thứ 13, nghỉ phép 12+ ngày/ năm, nghỉ chế độ riêng ngoài phép
Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường nước ngoài; được tiếp xúc và học hỏi về Marketing
Có định hướng và lộ trình thăng tiến, phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sữa việt nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
