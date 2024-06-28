[Hồ Chí Minh] Công ty cổ phần sữa việt nam Việc làm thêm đứng bán tại quầy sữa 3 người Bán thời gian lương Đến 8.5 triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Hỗ trợ xăng xe đi lại

Tháng nghỉ 2 ngày

Hỗ trợ: 3 triệu - 5 triệu đồng/tháng

Môi trường làm việc năng động, có cơ hội phát triển chuyên môn

Xét tăng lương: 6 tháng/lần

Thưởng Lễ Tết, Tháng lương thứ 13, nghỉ phép 12+ ngày/ năm, nghỉ chế độ riêng ngoài phép

Được công ty hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được làm việc trong môi trường nước ngoài; được tiếp xúc và học hỏi về Marketing

Có định hướng và lộ trình thăng tiến, phát triển rõ ràng