Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

- Kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác theo các quy trình đã ban hành;

- Lập Phiếu thu - chi, Giấy báo nợ, Giấy báo có; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán. Đảm bảo số liệu được hạch toán đúng, đủ trước khi in phiếu;

- Phân bổ chi chí chung của các dự án hàng tháng, trích khấu hao các tài sản cố định đầy đủ, kịp thời và chính xác;

- Phổ biến đến các đơn vị (phòng/ban/bộ phận) về các thủ tục thanh toán thu chi nội bộ đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy trình đã ban hành;

- Kiểm tra các khoản tạm ứng, ký quỹ và làm thủ tục thu hồi khi đến hạn một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác theo các quy trình đã ban hành;

- Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác kế toán nội bộ;

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng;

- Thực hiện các công tác kế toán nội bộ theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/Cấp thẩm quyền.