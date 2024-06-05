Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp lệ của bộ hồ sơ thanh toán một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác theo các quy trình đã ban hành;
- Lập Phiếu thu - chi, Giấy báo nợ, Giấy báo có; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán. Đảm bảo số liệu được hạch toán đúng, đủ trước khi in phiếu;
- Phân bổ chi chí chung của các dự án hàng tháng, trích khấu hao các tài sản cố định đầy đủ, kịp thời và chính xác;
- Phổ biến đến các đơn vị (phòng/ban/bộ phận) về các thủ tục thanh toán thu chi nội bộ đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy trình đã ban hành;
- Kiểm tra các khoản tạm ứng, ký quỹ và làm thủ tục thu hồi khi đến hạn một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác theo các quy trình đã ban hành;
- Đề xuất phương án, giải pháp trong công tác kế toán nội bộ;
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng;
- Thực hiện các công tác kế toán nội bộ theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp/Cấp thẩm quyền.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm kế toán
- Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
- Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý thời gian
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp trong các Công ty bất động sản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo quy định công ty
- Cơ hội thăng tiến trong công ty và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như Teambuilding và du lịch của công ty
- Công ty hỗ trợ cơm trưa (ăn trưa tại Công ty)
- Xét tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
