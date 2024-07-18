Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Ngày đăng tuyển: 18/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Xuất nhập khẩu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

- Hồ Chí Minh: 35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website…
- Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ.

- Soạn thảo hợp đồng và đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đơn hàng.
- Cập nhật giá cả, dự báo mùa vụ, nhu cầu thị trường.

- Tiếp nhận, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lí khi có khiếu nại phàn nàn của khách hàng.
- Quản trị dữ liệu khách hàng và công nợ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương…

- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.

- Bắt buộc tiếng Anh tốt.

- Nhanh nhẹn, kiên trì và giao tiếp tốt.

- Đam mê, nhiệt huyết.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tùy vào khả năng bán hàng.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và BH 24/24.

- Có cơ hội tham gia các hội chợ quốc tế.

- Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.

- Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm

- Tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

- Đa dạng các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

