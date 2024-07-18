Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

- Hà Nội: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Địa điểm làm việc

- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website…

- Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ.

- Soạn thảo hợp đồng và đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đơn hàng.

- Cập nhật giá cả, dự báo mùa vụ, nhu cầu thị trường.

- Tiếp nhận, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lí khi có khiếu nại phàn nàn của khách hàng.

- Quản trị dữ liệu khách hàng và công nợ.