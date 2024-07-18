Tuyển Xuất nhập khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
- Hà Nội: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
- Hồ Chí Minh: 35 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website…
- Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ.
- Soạn thảo hợp đồng và đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai đơn hàng.
- Cập nhật giá cả, dự báo mùa vụ, nhu cầu thị trường.
- Tiếp nhận, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lí khi có khiếu nại phàn nàn của khách hàng.
- Quản trị dữ liệu khách hàng và công nợ.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, ngoại thương…
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.
- Bắt buộc tiếng Anh tốt.
- Nhanh nhẹn, kiên trì và giao tiếp tốt.
- Đam mê, nhiệt huyết.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn tùy vào khả năng bán hàng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và BH 24/24.
- Có cơ hội tham gia các hội chợ quốc tế.
- Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
- Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm
- Tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Đa dạng các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
