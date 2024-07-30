[Hồ Chí Minh] Công ty Cổ phần TMDV TKG CHUYÊN VIÊN NGOẠI GIAO 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần TMDV TKG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 67 ĐƯỜNG D15 PHƯỜNG TÂY THẠNH TÂN PHÚ, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Gặp gỡ trao đổi công việc với khách hàng.
- Là người ủy quyền thay Giám Đốc đi kí kết hợp đồng, đàm phán công việc.
- Các công việc dưới sự hướng dẫn của BGĐ
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn .....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có gương mặt ưa nhìn, cao >1M6
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin nhiệt huyết, tính cách hòa đồng vui vẻ thân thiện
- Có khả năng đàm phán, ký kết hợp đồng, giải quyết vấn đề
- Có những kĩ năng mềm..
- Biết tiếng anh giao tiếp
- Linh hoạt nhạy bén, tinh tế
-
Tại Công ty Cổ phần TMDV TKG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được gặp gỡ và làm việc cùng những Bác Sĩ, Chuyên Gia nổi tiếng
- Làm việc trong môi trường năng động
- Đóng BHXH . lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TMDV TKG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI