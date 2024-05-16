[Hồ Chí Minh] Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam TUYỂN 3 QUẢN LÝ KINH DOANH (Yêu cầu bằng cấp) 3 người Toàn thời gian cố định lương Từ 12 triệu đến 23 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
Mức lương
12 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 345 Phạm Văn Bạch, phường 15, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 23 Triệu
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các khóa huấn luyện của công ty.
- Khai thác KH mới giới thiệu các sản phẩm của công ty (từ BH nhân thọ đến BH phi nhân thọ: BH xe máy, du lịch, cháy nổ....).
- Chăm sóc khách hàng cũ (thu phí, cập nhật thay đổi thông tin, hỗ trợ KH đáo hạn, hỗ trợ thủ tục chi trả bổi thường...).
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự, phát triển tổ chức.
- Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần, hàng tháng theo yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Điều kiện ứng tuyển:
- Nam/nữ từ 25 tuổi - 45 tuổi (ưu tiên nữ).
- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng/Trung cấp.
- Có kinh nghiệm làm việc mọi lĩnh lực từ 1 năm trở lên
- Giao tiếp tốt, có thái độ tích cực
Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương gồm: Hỗ trợ tài chính căn bản (tùy theo bằng cấp, từ 5tr - 15tr) + hoa hồng + chuyên cần + thưởng hiệu suất
- Lương khởi điểm không dưới 18 triệu (đối với bằng Đại học), 12tr (đối với bằng TC/CĐ)
- Được đào tạo chuyên sâu trong 3 tháng
- Chế độ 13 ngày phép/năm, du lịch trong và ngoài nước, team building
- Cơ hội thăng tiến sớm phó phòng và trưởng phòng kinh doanh từ 3 - 6 tháng (theo vp đề xuất)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam
