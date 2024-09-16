Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital
- Hồ Chí Minh: Số 3 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
-
Khảo sát, phân tích thị trường Bất Động Sản nhà phố tại khu vực trung tâm TP.HCM.
-
Tư vấn, chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua bán và thuê nhà.
-
Đăng tin tìm kiếm khách hàng trên các trang giao dịch Bất Động Sản.
-
Tìm kiếm sản phẩm Bất Động Sản.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Không yêu cầu kinh nghiệm.
-
Giọng nói rõ ràng, tự tin giao tiếp.
-
Biết sử dụng tin học văn phòng, ưu tiên có laptop cá nhân.
-
Có phương tiện đi lại, điện thoại di động
-
Thái độ cầu tiến, nhiệt tình trong công việc.
Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital Thì Được Hưởng Những Gì
-
Phí hoa hồng lên đến 63% khi chốt được hợp đồng.
-
Hỗ trợ phí đăng tin Marketing tới 3.500.000 hàng tháng.
-
Tham gia các khóa đào tạo cho người mới từ con số không.
-
Đồng đội sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ
-
Hỗ trợ các trang thiết bị, máy tính trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI