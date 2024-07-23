[Hồ Chí Minh] Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital [HCM] THIÊN MINH CAPITAL TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ KHU VỰC TRUNG TÂM 2 người Bán thời gian lương Từ 12 đến 15 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tham gia nghiên cứu thị trường Bất động sản nhà phố trung tâm TPHCM;
- Marketing sản phẩm trên các trang Bất động sản để tiếp cận khách hàng;
- Phân tích, tư vấn Bất động sản cho khách hàng cùng với đồng đội trong phòng ban;
- Thực hiện kí kết hợp đồng giao dịch cho khách hàng với sự hỗ trợ của Trưởng phòng;
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê hoạt động kinh doanh Bất động sản
- Có tinh thần cầu tiến, hăng hái trong công việc và tích cực giao tiếp
- Có phương tiện di chuyển, điện thoại di động và laptop là một lợi thế
- Nơi làm việc: Hồ Chí Minh.
Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital Thì Được Hưởng Những Gì
- Chính sách hoa hồng CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG từ 45% - 63% trên mỗi hợp đồng.
- KHÔNG giới hạn thu nhập lên tới 200 triệu đồng ngay từ giao dịch đầu tiên.
- CÓ CƠ HỘI tiếp cận nguồn sản phẩm trên 70.000 Bất động sản đang bán tại TP.HCM.
- ĐƯỢC
- Tham gia khóa học trị giá hơn 10.000.000 đồng hoàn toàn MIỄN PHÍ.
- Hỗ trợ phí Marketing, quảng cáo đăng tin hàng tháng lên đến 3.500.000 đồng.
- Tổ chức chúc mừng cá nhân như chúc mừng thành tựu công việc, sinh nhật,..
- Tham gia tất cả những sự kiện do công ty tổ chức hàng năm.
- Hỗ trợ các trang thiết bị, máy tính trong quá trình làm việc.
- Hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi, ăn trưa ngay tại công ty.
- Miễn phí tiền gửi xe
- Các Trưởng phòng, đồng đội luôn sẵn sàng giúp đỡ trong công việc.
- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất động sản Thiên Minh Capital
