Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu
- Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của khách hàng, quản lý database khách hàng.
- Thực hiện công tác bàn giao xe cho khách hàng. Kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ
- Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý.
- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc và ủy quyền.
- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi/giới tính: Nữ, 20 tuổi trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trung thực, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc, bảo mật thông tin.
- Có tinh thần cầu tiến, đam mê với công việc kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng tùy năng lực: Lương cứng + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng, thực lĩnh lêm tới 30tr - 40tr/ tháng
- Phụ cấp cơm trưa, đồng phục.
- Tham gia BHXH theo quy định của bộ luật hiện hành.
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, HĐLĐ..)
- Chế độ thưởng tháng 13
- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo kinh nghiệm
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn
-Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Từ thứ 2 - thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT
