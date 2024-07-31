Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT
Ngày đăng tuyển: 31/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Theo dõi việc thực hiện hợp đồng của khách hàng, quản lý database khách hàng.

- Thực hiện công tác bàn giao xe cho khách hàng. Kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ

- Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm quản lý.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của khách hàng trong phạm vi công việc và ủy quyền.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kiến thức kinh doanh

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi/giới tính:  Nữ, 20 tuổi trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trung thực, nhiệt tình và quyết liệt trong công việc, bảo mật thông tin.

- Có tinh thần cầu tiến, đam mê với công việc kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tùy năng lực: Lương cứng + Hoa hồng bán xe + Hoa hồng bảo hiểm + Hoa hồng ngân hàng, thực lĩnh lêm tới 30tr - 40tr/ tháng

- Phụ cấp cơm trưa, đồng phục.

- Tham gia BHXH theo quy định của bộ luật hiện hành.

- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (BHXH, HĐLĐ..)

- Chế độ thưởng tháng 13

- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo kinh nghiệm

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

-Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Từ thứ 2 - thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ Ô TÔ LỘC PHÁT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

