Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 109 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Hỗ trợ học viên học tại trung tâm: Xếp lịch lớp mới, lịch chuyển lớp, lịch học bù, lịch học cấp tốc…;
- Theo dõi tình hình học viên, giáo viên trong quá trình dạy và học và xử lý các vấn đề phát sinh;
- Kiểm tra, nhắc nhở và động viên học viên tại trung tâm học tập, làm bài đầy đủ nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra;
- Quản lý fanpage trung tâm, trả lời thắc mắc của học viên;
- Chuẩn bị tài liệu học tập cho học viên;
- Tiếp đón và chăm sóc phụ huynh, học viên tại văn phòng;
- Hỗ trợ việc tổ chức và điều phối các công việc học vụ tại các trung tâm;
- Hỗ trợ tổ chức các buổi sự kiện;
- Quản lý văn phòng phẩm, vật dụng tại cơ sở được phân công;
- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc sinh viên năm cuối đang chờ bằng;
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng; tư vấn và thuyết phục người nghe;
- Tinh thần trách nhiệm với công việc, tỉ mỉ, cẩn thận làm việc theo nhóm và chịu được áp lực cao trong công việc;
- Định hướng làm việc lâu dài;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Có thể giao tiếp Tiếng Anh;
- Thời gian làm việc: Xoay ca 8h/ngày, off 1.5 ngày/tuần.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 6.000.000 – 8.000.000;
- Thưởng cuối năm và review lương định kỳ hàng năm;
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động;
- Được cung cấp máy tính và điện thoại khi làm việc;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước;
- Nghỉ Lễ Tết theo quy định Nhà nước;
- Nghỉ phép 12 ngày/năm;
- Du lịch Công ty tiêu chuẩn 4-5 sao 1-2 lần/năm;
- Được tham gia các chương trình hội thảo, các hoạt động kết nối nội bộ (Sinh nhật quý, Team building, Gala dinner, Tân niên, Tất niên...);
- Học bổng học tiếng Anh trị giá 40.000.000 VNĐ dành cho nhân viên Công ty;
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế TDP
- Chi nhánh 1: 61 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP HCM
- Chi nhánh 2: 54 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Chi nhánh 3: 109 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
- Thời gian hoạt động: 9:00 - 21:00 (Thứ 2 đến Thứ 6) và 9:00 - 18:00 (Thứ 7 và Chủ nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
