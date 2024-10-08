Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ TDP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Hình thức làm việc

- Hỗ trợ học viên học tại trung tâm: Xếp lịch lớp mới, lịch chuyển lớp, lịch học bù, lịch học cấp tốc…;

- Theo dõi tình hình học viên, giáo viên trong quá trình dạy và học và xử lý các vấn đề phát sinh;

- Kiểm tra, nhắc nhở và động viên học viên tại trung tâm học tập, làm bài đầy đủ nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra;

- Quản lý fanpage trung tâm, trả lời thắc mắc của học viên;

- Chuẩn bị tài liệu học tập cho học viên;

- Tiếp đón và chăm sóc phụ huynh, học viên tại văn phòng;

- Hỗ trợ việc tổ chức và điều phối các công việc học vụ tại các trung tâm;

- Hỗ trợ tổ chức các buổi sự kiện;

- Quản lý văn phòng phẩm, vật dụng tại cơ sở được phân công;

- Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của BGĐ.