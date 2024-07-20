[Hồ Chí Minh] CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD Tuyển CTV Bán Hàng - Thời Gian Linh Hoạt 10 người Khác lương Thoả thuận

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD
Ngày đăng tuyển: 20/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40/12 Đường 3 tháng 2, Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn và bán hàng mỹ phẩm và đồ tiêu dùng cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng

- Những đầu làm việc được hỗ trợ đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 19 tuổi - 27 tuổi

- Có khả năng giao tiếp, tư vấn khách hàng

- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế

- Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo smartphone và các ứng dụng mạng xã hội

Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cao, hoa hồng hấp dẫn

- Tham gia các hoạt động team building của team

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến nhanh chóng

- Được hỗ trợ đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

