[Hồ Chí Minh] CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD Tuyển CTV Bán Hàng - Thời Gian Linh Hoạt 10 người Khác lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD
- Hồ Chí Minh: 40/12 Đường 3 tháng 2, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn và bán hàng mỹ phẩm và đồ tiêu dùng cho khách hàng
- Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi mua hàng
- Những đầu làm việc được hỗ trợ đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 19 tuổi - 27 tuổi
- Có khả năng giao tiếp, tư vấn khách hàng
- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế
- Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm
- Sử dụng thành thạo smartphone và các ứng dụng mạng xã hội
Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cao, hoa hồng hấp dẫn
- Tham gia các hoạt động team building của team
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến nhanh chóng
- Được hỗ trợ đào tạo bài bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM SÀI GÒN BEST FOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
