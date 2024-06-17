Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH OH VACATION
Ngày đăng tuyển: 17/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH OH VACATION

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH OH VACATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8 Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm & phát triển nguồn data khách mời

Thực hiện mời khách

Thực hiện chăm sóc khách mời được phân công từ công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tổng đài, Tư vấn là 1 lợi thế.

Có chất giọng tốt, không nói ngọng, nói giọng địa phương.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và Internet: Microsoft Office, Outlook, Firefox.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản: 6.000.000 - 8.000.000 VND (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm làm việc)

Hoa Hồng: Trung bình từ 10.000.000 VND cho đến 20.000.000 VND

Thưởng Năm: Lên đến 06 tháng lương

Được đóng BHXH, BHYT và các đãi ngộ theo chính sách của Bộ Luật Lao Động (Bao gồm lương tháng thứ 13)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OH VACATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OH VACATION

Công ty TNHH OH VACATION

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

