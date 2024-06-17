Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Thực hiện chăm sóc khách mời được phân công từ công ty

Có chất giọng tốt, không nói ngọng, nói giọng địa phương.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tổng đài, Tư vấn là 1 lợi thế.

Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học.

Lương Cơ Bản: 6.000.000 - 8.000.000 VND (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm làm việc)

Hoa Hồng: Trung bình từ 10.000.000 VND cho đến 20.000.000 VND

Thưởng Năm: Lên đến 06 tháng lương

Được đóng BHXH, BHYT và các đãi ngộ theo chính sách của Bộ Luật Lao Động (Bao gồm lương tháng thứ 13)