Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty TNHH OH VACATION
- Hồ Chí Minh: Tầng 8 Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm & phát triển nguồn data khách mời
Thực hiện mời khách
Thực hiện chăm sóc khách mời được phân công từ công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tổng đài, Tư vấn là 1 lợi thế.
Có chất giọng tốt, không nói ngọng, nói giọng địa phương.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và Internet: Microsoft Office, Outlook, Firefox.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cơ Bản: 6.000.000 - 8.000.000 VND (Thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm làm việc)
Hoa Hồng: Trung bình từ 10.000.000 VND cho đến 20.000.000 VND
Thưởng Năm: Lên đến 06 tháng lương
Được đóng BHXH, BHYT và các đãi ngộ theo chính sách của Bộ Luật Lao Động (Bao gồm lương tháng thứ 13)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OH VACATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI