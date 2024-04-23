Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Công ty TNHH OH VACATION
Ngày đăng tuyển: 23/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH OH VACATION

Dịch vụ du lịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty TNHH OH VACATION

Mức lương
6 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8 Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Quận 11

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 6 - 30 Triệu

Mô tả công việc:

• Thực hiện tư vấn trực tiếp, hỗ trợ về du lịch cho khách hàng tại công ty sau đó trưởng phòng công ty sẽ vào hỗ trợ thương thảo với khách hàng.

• Thực hiện chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng

• Không tìm kiếm data, không đi khảo sát thị trường, không đi công tác.

Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

• Giới tính: Nam/ Nữ ;

• Độ tuổi: Từ 18 đến 35 ;

• Trình độ: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học ;

• Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tư vấn là 01 lợi thế

•Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

• Lương cơ bản: 6.000.000 + hoa hồng + thưởng ;

• Thu nhập trung bình từ 8.000.000 - 30.000.000++/ tháng ;

• Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định ;

• Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động khi ký hợp đồng chính thức ;

• Hưởng chế độ 12 ngày phép/năm theo quy định ;

• Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn khi tham gia công việc ;

• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc ;

• Môi trường làm việc trẻ, năng động, hỗ trợ và chuyên nghiệp ;

• Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm và tiệc công ty hàng tháng ;

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên các cấp quản lý sau 3 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OH VACATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH OH VACATION

Công ty TNHH OH VACATION

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-ho-chi-minh-cong-ty-tnhh-oh-vacation-tuyen-dung-nhan-vien-tu-van-di-lam-ngay-5-nguoi-toan-thoi-gian-co-dinh-luong-tu-6-trie-u-den-30-trie-u-job203144
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH Ô TÔ NĂNG LƯỢNG MỚI HARMONY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÔM HÙM QUÊ VỢ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SHOWGROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI AKUBA
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Nuri Flex Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÚ HƯNG
6.5 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM & DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM & DV NINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Frodo\'s Timepieces làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Frodo\'s Timepieces
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Tech Online Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Tech Online Việt Nam
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI NETMARK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VF SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FOCUS MEDIA (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THE HAT FARM VIỆT NAM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Backend Developer Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unit Corp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LA VO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế Sức Khỏe Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Ambition Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Ambition Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH À ƠI CONCEPT
1.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH CBD VN GROUP
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DREAM TALENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH DREAM TALENT
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯ VẤN DU HỌC Á MỸ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm