Tuyển Dịch vụ du lịch Công ty TNHH OH VACATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ du lịch Tại Công ty TNHH OH VACATION
- Hồ Chí Minh: Tầng 8 Flemington Tower, 182 Lê Đại Hành, Quận 11
Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương 6 - 30 Triệu
Mô tả công việc:
• Thực hiện tư vấn trực tiếp, hỗ trợ về du lịch cho khách hàng tại công ty sau đó trưởng phòng công ty sẽ vào hỗ trợ thương thảo với khách hàng.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ để mang lại trải nghiệm hài lòng tới khách hàng
• Không tìm kiếm data, không đi khảo sát thị trường, không đi công tác.
Với Mức Lương 6 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
• Giới tính: Nam/ Nữ ;
• Độ tuổi: Từ 18 đến 35 ;
• Trình độ: Tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học ;
• Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm về Tư vấn là 01 lợi thế
•Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
• Lương cơ bản: 6.000.000 + hoa hồng + thưởng ;
• Thu nhập trung bình từ 8.000.000 - 30.000.000++/ tháng ;
• Hưởng lương tháng thứ 13 theo quy định ;
• Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao động khi ký hợp đồng chính thức ;
• Hưởng chế độ 12 ngày phép/năm theo quy định ;
• Được đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn khi tham gia công việc ;
• Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc ;
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, hỗ trợ và chuyên nghiệp ;
• Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm và tiệc công ty hàng tháng ;
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên các cấp quản lý sau 3 tháng làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH OH VACATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
