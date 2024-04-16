Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH SX TM United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH SX TM United Vision làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH SX TM United Vision
Ngày đăng tuyển: 16/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Công ty TNHH SX TM United Vision

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH SX TM United Vision

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 07 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Tư vấn khách hàng về sản phẩm của Công Ty. Đàm phán giá cả, các điều khoản hợp đồng
  • Theo dõi và đốc thúc khách hàng việc thanh toán theo hợp đồng đã ký kết
  • Cùng bộ phận kỹ thuật & thiết kế đến khảo sát mặt bằng thi công để đề xuất các dòng thiết bị phù hợp nhất, có trách nhiệm báo cáo lại khi thiết bị không phù hợp với mặt bằng thực tế.
  • Theo dõi chặt chẽ chất lượng hàng hòa, chất lượng dịch vụ khi giao hàng, lắp đặt thiết bị và các vấn đề hậu mãi cho khách hàng.
  • Cập nhật, quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng.
  • Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo do công ty hoặc thương hiệu phân phối tổ chức
  • Làm việc với Admin, QA, Chef Team và tìm hiểu kỹ thành phần sản phẩm, thông tin thiết bị để tư vấn tới Khách hàng một cách chính xác nhất
  • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo phân công của sale manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (Ưu tiên B2B),
  • Ưu tiên trong ngành thực phẩm, đồ uống (F&B), cung cấp cấp thiết bị cho các ngành liên quan đến thực phẩm.
  • Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
  • Ưu tiên có ngoại hình
  • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kinh Tế, QTKD... để phù hợp với vị trí Sales Executive.
  • Sử dụng thành thạo Ms Offices, Internet….
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
  • Kỹ năng thuyết trình.
  • Tinh thần ham học hỏi, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi.
  • Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6: từ 8-17h30, nghỉ trưa 1.5 tiếng, thứ 7 làm việc buổi sáng.

Tại Công ty TNHH SX TM United Vision Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: 20 triệu -> 40 triệu (LCB + HOA HỒNG)
  • Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty
  • Được thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
  • Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
  • Thưởng lương tháng 13
  • Cơ hội đào tạo và hợp đồng dài hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM United Vision

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM United Vision

Công ty TNHH SX TM United Vision

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

