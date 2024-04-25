Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 143/8, ấp Tân Thới 2, Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp Hồ CHí Minh, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Đến 10 Triệu
- Quản lý toàn bộ hợp đồng đầu ra, đầu vào của công ty.
- Quản lý theo dõi hóa đơn.
- Tập hợp tất cả các hóa đơn đi kèm trong hợp đồng (hóa đơn mua hàng, chi phí nhân công, …) lưu trữ, hoặc gửi cho kế toán thuế khi cần.
- Xuất hóa đơn GTGT, theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.
- Tính lương cho NV.
- Thu chi hàng ngày tại công ty:
- Thu chi nội bộ hàng ngày phát sinh tại công ty
- Chi các khoản cần thiết cho kỹ thuật công trường.
- Tìm kiếm các nhà cung cấp văn phòng phẩm hoặc các hạng mục liên quan tại công ty.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách thu – chi.
- Lập dự toán báo giá: Lập bảng báo giá, bảng giá mua bán vật tư, chủng loại thiết bị cho dự án công ty triển khai.
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 20t đến 35t
- Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học, chuyên ngành Kế Toán Tài Chính và các Ngành liên quan
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng excel
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, có trách nhiệm cao với công việc và mong muốn có thu nhập cao
- NHÂN CÁCH LÀ HÀNG ĐẦU trong tiêu chí tuyển chọn.
- Kinh nghiệm: >1 năm, ưu tiên các ứng cử làm việc tại lĩnh vực xây dựng, vật liệu, nội thất, các môi trường tiếp thị sản phẩm công nghiệp, các ngành nghề kinh doanh, có kinh nghiệm Thuế
Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lễ, tết thường niên theo hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- Phụ cấp hỗ trợ tiền ăn, chuyên cần
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hóa minh bạch, năng động, thân thiện và đoàn kết hướng tới khách hàng
- Được tham gia các hoạt động du lịch, teambuilding, đào tạo ngoại khóa do công ty tố chức.
- Thời gian làm việc 7h30p - 17h00p (Thứ 2 đến Thứ 7). Nghỉ trưa 11h30p đến 1h.
- Nghỉ phép theo quy định của công ty
- Đặc biệt được ĐÀO TẠO THÊM CHUYÊN MÔN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TTNT GIA BẢO
