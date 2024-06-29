Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
- Hỗ trợ khách hàng đến cửa hàng.
- Giới thiệu và tư vấn sản phẩm của cửa hàng đến với khách hàng.
- Sắp xếp và trưng bày hàng hoá sản phẩm lên kệ.
- Bảo quản chất lượng sản phẩm.
- Nắm bắt tình hình số lượng sản phẩm trong cửa hàng.
- Giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ từ 19 tuổi đến 25 tuổi, đã tốt nghiệp THPT.
- Có ngoại hình, hoà đồng là ưu thế.
- Siêng năng, chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến.
- Làm đủ tối thiểu 5 buổi/tuần
Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + Hoa hồng + KPI;
- Du lịch, nghỉ mát, Teambuilding;
- Tiền thưởng chuyên cần;
- Tiền thưởng lễ;
- Chế độ tăng lương khi làm lâu dài;
- Luôn có cơ hội phát triển cho những bạn thể hiện được khả năng của mình;
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
