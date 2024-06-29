Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Cửa hàng Bách Hoá làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Cửa hàng Bách Hoá
- Hồ Chí Minh: Phan đăng lưu , quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Thường xuyên kiểm tra cửa hàng, chăm chút hàng hoá, giữ gìn vệ sinh sản phẩm, hướng dẫn khách hàng xem.
Kiểm tra sản phẩm đúng cách.
Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.
Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.
Những Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp tối thiểu THPT, Trung Cấp, Cao Đẳng
Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng…
Yêu thích bán hàng, trẻ em và ngành hàng mẹ và bé.
Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở
Địa điểm làm việc: Các trung tâm thương mại
Thời gian làm việc: Theo ca xoay 8 tiếng, 6 ngày làm việc/ tuần.
Tại Cửa hàng Bách Hoá Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bao gồm: lương cứng (6-8 triệu) + % doanh thu bán hàng (Thu nhập trung bình 15-30 triệu/tháng)
- Công ty có đội ngũ Media + Marketing chuyên nghiệp, dụng cụ máy móc hiện đại, đẩy đủ để phục vụ cho công việc để support bạn trở thành idol tiktok.
- Tham gia Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.
- Được đào tạo, phát triển và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Nhân viên được chiết khấu 40% khi mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cửa hàng Bách Hoá
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
