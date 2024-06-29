Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Cửa hàng Bách Hoá làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 9 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Luôn duy trì và truyền tải hình ảnh đẹp của sản phẩm, của công ty tới khách hàng.

Vệ sinh khu làm việc hàng ngày.

Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Tốt nghiệp tối thiểu THPT, Trung Cấp, Cao Đẳng

Nam/ nữ, tuổi từ 18 trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm, nhân viên sẽ được đào tạo chuyên nghiệp về sản phẩm, kỹ năng bán hàng…

Yêu thích bán hàng, trẻ em và ngành hàng mẹ và bé.

Vui vẻ, năng động, nhiệt tình, cởi mở

Địa điểm làm việc: Các trung tâm thương mại

Thời gian làm việc: Theo ca xoay 8 tiếng, 6 ngày làm việc/ tuần.