[Hồ Chí Minh] Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira Việc làm thời vụ dịp Hè cho sinh viên quận 10 - Không yêu cầu kinh nghiệm 5 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

- Chỉ dẫn bài bản trước khi làm việc

- Có kỹ năng giao tiếp căn bản. Có ngoại hình là một điểm cộng

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau ca làm

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI