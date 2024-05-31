[Hồ Chí Minh] Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira Việc làm thời vụ dịp Hè cho sinh viên quận 10 - Không yêu cầu kinh nghiệm 5 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
- Sắp xếp, trưng bày sản phẩm
- Hỗ trợ tư vấn sản phẩm cho khách
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau ca làm
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ từ 19 - 28 tuổi, tốt nghiệp THPT.
- Siêng năng, chịu khó, thái độ tốt, có trách nhiệm trong công việc
- Có kỹ năng giao tiếp căn bản. Có ngoại hình là một điểm cộng
Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ xoay ca theo lịch cá nhân.
Thời gian linh hoạt: từ 7h30 - 11h30, 13h30 - 17h30
- Đăng ký chi nhánh làm việc gần nhà
- Thưởng lễ Tết, lương tháng 13
- Chỉ dẫn bài bản trước khi làm việc
- Môi trường dễ gần, đồng nghiệp vui tính, giúp đỡ nhau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Lý Phân Phối Mỹ Phẩm Mira
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
