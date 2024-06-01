Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Kimun Shop DB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

◈ Kĩ năng giao tiếp cơ bản (Test khi đi nhận việc)

◈ Trách nhiệm trong công việc

◈ Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó học hỏi, thái độ tốt, trung thực, nói chuyện rõ ràng

▲▼ Yêu cầu nhận việc:

◈Được thưởng X3 các ngày lễ, Tết

◈Từ 3.5tr - 8tr ( lương tháng + thưởng, có lấy lương ngày )

▲▼Ca làm việc

- Tư duy tích cực, hoạt ngôn thích giao tiếp, kiên trì, không ngừng từ bỏ mục tiêu, nỗ lực hết mình

- Có khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe

- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm làm tư vấn dịch vụ hoặc bán hàng Sales, Telesales, CSKH,…là 1 lợi thế

- Ưu tiên tốt nghiệp Trung học/Cao đẳng/Đại học trên cả nước

- Mức lương: 5 – 12 triệu (theo năng lực)

- Được hưởng hoa hồng khi đạt chỉ tiêu

- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước

- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, trẻ tuổi

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao

- Du lịch mỗi năm 2 lần và có cơ hội tham gia hội nghị, hội thảo, các tour tham quan