Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Kimun Shop DB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Kimun Shop DB
- Hồ Chí Minh: Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
▲▼Ca làm việc
◈Ca 1: 7g30 - 11g30
◈Ca 2: 13g30 - 17g30
◈Xoay ca linh hoạt cho sinh viên
▲▼Thu nhập
◈Từ 3.5tr - 8tr ( lương tháng + thưởng, có lấy lương ngày )
▲▼ Quyền lợi
◈Môi trường năng động, trẻ trung, vui vẻ, hoà đồng
◈Được nghỉ phép 4 ngày/tháng (ca full)
◈Được thưởng X3 các ngày lễ, Tết
▲▼ Yêu cầu nhận việc:
◈ Nam/Nữ từ đủ 19 tuổi (2005)
◈ Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó học hỏi, thái độ tốt, trung thực, nói chuyện rõ ràng
◈ Trách nhiệm trong công việc
◈ Kĩ năng giao tiếp cơ bản (Test khi đi nhận việc)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên tốt nghiệp Trung học/Cao đẳng/Đại học trên cả nước
- Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng - 1 năm làm tư vấn dịch vụ hoặc bán hàng Sales, Telesales, CSKH,…là 1 lợi thế
- Khả năng thuyết phục khách hàng, đàm phán với đối tác
- Có khả năng diễn đạt lưu loát, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe
- Tư duy tích cực, hoạt ngôn thích giao tiếp, kiên trì, không ngừng từ bỏ mục tiêu, nỗ lực hết mình
Tại Kimun Shop DB Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 5 – 12 triệu (theo năng lực)
- Được hưởng hoa hồng khi đạt chỉ tiêu
- Thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, trẻ tuổi
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao
- Du lịch mỗi năm 2 lần và có cơ hội tham gia hội nghị, hội thảo, các tour tham quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kimun Shop DB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
