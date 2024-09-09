[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Tuyển nhân viên tư vấn mỹ phẩm quận Gò Vấp 10 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 15 triệu

Mộc Trà Beauty
Ngày đăng tuyển: 09/09/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Mộc Trà Beauty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

  • Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng từ các nguồn dữ liệu khác nhau

  • Xây dựng mối quan hệ và hiểu nhu cầu khách hàng

  • Thiết lập tư vấn mỹ phẩm trực tiếp, workshop

  • Đàm phán và hoàn tất hợp đồng

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam/Nữ
- Tuổi dưới 30
- Chiều cao từ 1m58 trở lên đối với Nữ và 1m65 trở lên đối với Nam
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Hình thức ưa nhìn, biết trang điểm, ăn mặc hợp thời trang, giọng nói dễ nghe.
- Tính tình vui vẻ, niềm nở, cẩn thận.
- Thông thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).

- Thời gian làm việc: Xoay ca. Ca sáng từ 6h30-14h30, ca chiều từ 14h-22h00 làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày trong tuần

Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thưởng năm dựa trên thành tích

  • Thực tập sinh: 3 triệu VND/tháng

  • Nghỉ phép năm 14 ngày

  • Môi trường làm việc năng động, thúc đẩy sáng tạo và phát triển

  • Lộ trình phát triển rõ ràng, đào tạo chuyên môn

  • Tham gia các CLB và hoạt động khác

  • Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mộc Trà Beauty

Mộc Trà Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

