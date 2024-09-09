[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Tuyển nhân viên tư vấn mỹ phẩm quận Gò Vấp 10 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 15 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
-
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng từ các nguồn dữ liệu khác nhau
-
Xây dựng mối quan hệ và hiểu nhu cầu khách hàng
-
Thiết lập tư vấn mỹ phẩm trực tiếp, workshop
-
Đàm phán và hoàn tất hợp đồng
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nam/Nữ
- Tuổi dưới 30
- Chiều cao từ 1m58 trở lên đối với Nữ và 1m65 trở lên đối với Nam
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Hình thức ưa nhìn, biết trang điểm, ăn mặc hợp thời trang, giọng nói dễ nghe.
- Tính tình vui vẻ, niềm nở, cẩn thận.
- Thông thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).
- Thời gian làm việc: Xoay ca. Ca sáng từ 6h30-14h30, ca chiều từ 14h-22h00 làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày trong tuần
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
-
Thưởng năm dựa trên thành tích
-
Thực tập sinh: 3 triệu VND/tháng
-
Nghỉ phép năm 14 ngày
-
Môi trường làm việc năng động, thúc đẩy sáng tạo và phát triển
-
Lộ trình phát triển rõ ràng, đào tạo chuyên môn
-
Tham gia các CLB và hoạt động khác
-
Các quyền lợi khác theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI