[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm nhân viên bán hàng có xoay ca quận 12 6 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty
Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
Chấp nhận sinh viên mới ra trường có kĩ năng và chịu khó học hỏi
- Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, sale.
- Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực về tài chính, bất động sản. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Khả năng mở rộng mối quan hệ hiệu quả
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Sinh viên Nữ/Nam năm 1 - 2
-
Có laptop mang đi làm
-
Không yêu cầu kinh nghiệm
-
Sử dụng cơ bản Word và Excel
-
Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: tối thiểu 4.000.000đ/ ca/ tháng
- Thưởng không giới hạn (Không áp KPI)
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
- Nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
