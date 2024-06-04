[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm bán hàng teamwork không yêu cầu ngoại hình quận Gò Vấp 6 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Ngày đăng tuyển: 04/06/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty

Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có kĩ năng và chịu khó học hỏi

  • Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, sale.
  • Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực về tài chính, bất động sản. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
  • Khả năng mở rộng mối quan hệ hiệu quả

Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam/Nữ
- Tuổi dưới 30
- Chiều cao từ 1m58 trở lên đối với Nữ và 1m65 trở lên đối với Nam
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Hình thức ưa nhìn, biết trang điểm, ăn mặc hợp thời trang, giọng nói dễ nghe.
- Tính tình vui vẻ, niềm nở, cẩn thận.
- Thông thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).

- Thời gian làm việc: Xoay ca. Ca sáng từ 7h30-11h30, ca chiều từ 13h-17h30 làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày trong tuần

Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng theo quy định của công ty (3tr8/tháng)
- Lương tháng thứ 13
- Được hưởng các chế độ phụ cấp theo luật định
- Được hưởng các chế độ công đoàn
- Được làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mộc Trà Beauty

Mộc Trà Beauty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

