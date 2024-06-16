[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm fulltime và parttime tư vấn mỹ phẩm quận Bình Thạnh 5 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty
Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
- Trãi nghiệm như một nhân viên chính thức
- Phát triển thông tin hệ thống/đơn hàng/dự án tại các phòng ban (Phòng Dự Án, Phòng Kế Toán, Phòng Phát Kiển Kinh Doanh) tùy theo ngành học và năng lực của các bạn sinh viên.
- Hỗ trợ dự án kinh doanh mỹ phẩm
- Tư vấn bán hàng / chăm sóc khách hàng tại showroom
- Có thể dành 3 ngày trở lên để trải nghiệm công việc. (QUAN TRỌNG)
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Cao đẳng/Cử nhân Kinh doanh quốc tế / Chuỗi cung ứng / Logistics, hoặc lĩnh vực liên quan, sẵn sàng học hỏi và thích nghi với môi trường mới;
- Ưu tiên các bạn có thể làm việc toàn thời gian;
- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết vấn đề tốt;
- Tiếng Anh đọc hiểu khá;
- Có laptop cá nhân;
- Cẩn thận và chi tiết, thái độ làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội thăng tiến (học việc lên thử việc nếu làm tốt, thử việc sẽ lên làm chính thức,…);
- Làm việc trong môi trường, năng động sáng tạo, đầy tiềm năng phát triển.
- Khu vực pantry ăn uống riêng biệt, free coffee và đồ ăn nhẹ;
- Được tham gia vào các hoạt động tập thể đầy bổ ích của công ty;
Có cơ hội tiếp xúc với thực tiễn trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
