[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm tư vấn bán hàng ưu tiên quận Tân Phú 6 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Chấp nhận sinh viên mới ra trường có kĩ năng và chịu khó học hỏi

- Giới tính Nam/Nữ

- Tuổi dưới 30

- Chiều cao từ 1m58 trở lên đối với Nữ và 1m65 trở lên đối với Nam

- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Hình thức ưa nhìn, biết trang điểm, ăn mặc hợp thời trang, giọng nói dễ nghe.

- Tính tình vui vẻ, niềm nở, cẩn thận.

- Thông thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).

- Thời gian làm việc: Xoay ca. Ca sáng từ 7h30-11h30, ca chiều từ 13h-17h00 làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày trong tuần