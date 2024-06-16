[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm tư vấn bán hàng ưu tiên quận Tân Phú 6 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
Chấp nhận sinh viên mới ra trường có kĩ năng và chịu khó học hỏi
- Ưu tiên có kinh nghiệm về tư vấn, chăm sóc khách hàng, sale.
- Ưu tiên có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực về mỹ . Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Khả năng mở rộng mối quan hệ hiệu quả
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nam/Nữ
- Tuổi dưới 30
- Chiều cao từ 1m58 trở lên đối với Nữ và 1m65 trở lên đối với Nam
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Hình thức ưa nhìn, biết trang điểm, ăn mặc hợp thời trang, giọng nói dễ nghe.
- Tính tình vui vẻ, niềm nở, cẩn thận.
- Thông thạo các phần mềm văn phòng (MS Word, Excel, Powerpoint).
- Thời gian làm việc: Xoay ca. Ca sáng từ 7h30-11h30, ca chiều từ 13h-17h00 làm việc 6 ngày/ tuần, nghỉ 1 ngày trong tuần
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng theo quy định của công ty (7tr8/tháng)
- Lương tháng thứ 13
- Được hưởng các chế độ phụ cấp theo luật định
- Công ty đóng đầy đủ các chế độ… theo chế độ của Công ty, đảm bảo theo Luật lao động Việt Nam hiện hành.
- Được làm việc trong môi trường ổn định, lâu dài và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
