Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Mộc Trà Beauty
- Hồ Chí Minh: Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
- Mặt hàng: Mỹ phẩm, Chăm sóc da,....
- Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, hướng dẫn khách chọn lựa tham quan mua sắm.
- Chăm sóc giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.
- Trưng bày và sắp xếp hàng hóa, không gian làm việc.
- Hướng dẫn tính tiền, thanh toán
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27t
- Ngoại hình sáng, Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m55.
- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ưu tiên lĩnh vực công nghệ.
- Bạn là người thân thiện, niềm nở, thích giao tiếp với người khác
- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng
- Có niềm đam mê, có kiến thức công nghệ và mong muốn được chia sẻ kiến thức cho khách hàng
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập: Từ 7 - 15 triệu đồng.
Trong đó bao gồm:
• Lương cơ bản
• Hoa hồng
• Và một số phụ cấp khác
- Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
- Làm việc tại công ty lớn Việt Nam, nhiều cơ hội thăng tiến sự nghiệp, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh của công ty.
- Được đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc
- Thưởng nóng theo năng lực và thưởng Lễ, Tết, sinh nhật.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên.
- Du lịch nghỉ mát hàng năm.
- Xét thưởng và nâng lương tùy theo năng lực hoặc định kỳ hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
