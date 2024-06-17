Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Mộc Trà Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Trưng bày và sắp xếp hàng hóa, không gian làm việc.

- Chăm sóc giữ mối liên hệ thường xuyên với khách hàng.

- Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27t

- Ngoại hình sáng, Nam cao từ 1m65, nữ cao từ 1m55.

- Có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, ưu tiên lĩnh vực công nghệ.

- Bạn là người thân thiện, niềm nở, thích giao tiếp với người khác

- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng

- Có niềm đam mê, có kiến thức công nghệ và mong muốn được chia sẻ kiến thức cho khách hàng