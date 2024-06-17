[Hồ Chí Minh] Mộc Trà Beauty Việc làm thêm tư vấn mỹ phẩm có xoay ca ( môi trường năng động, vui vẻ ) quận Bình Thạnh 6 người Hợp đồng lương Từ 4 đến 15 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Mộc Trà Beauty
Mức lương
4 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Hợp đồng
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 15 Triệu
Làm viêc tại: TPHCM
Vui lòng ĐỌC KỸ CÁC YÊU CẦU trước khi bạn có ý định ứng tuyển
- Trãi nghiệm như một nhân viên chính thức
- Cập nhật thông tin hệ thống/đơn hàng/dự án tại các phòng ban (Phòng Dự Án, Phòng Kế Toán, Phòng Phát Kiển Kinh Doanh) tùy theo ngành học và năng lực của các bạn sinh viên.
- Có thể thực tập tối thiểu từ 3 ngày trở lên. (QUAN TRỌNG)
Với Mức Lương 4 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Sinh viên năm 1 - 2
-
Có laptop mang đi làm
-
Không yêu cầu kinh nghiệm
-
Sử dụng cơ bản Word và Excel
-
Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, trung thực
Tại Mộc Trà Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội thăng tiến (học việc lên thử việc nếu làm tốt, thử việc sẽ lên làm chính thức,…);
- Làm việc trong môi trường, năng động sáng tạo, đầy tiềm năng phát triển;
- Được hỗ trợ tiền cơm trưa;, tiền gửi xe, phụ cấp lương nếu làm việc hiệu quả;
- Khu vực pantry ăn uống riêng biệt, free coffee và đồ ăn nhẹ;
- Được tham gia vào các hoạt động tập thể đầy bổ ích của công ty;
Có cơ hội tiếp xúc với thực tiễn trong ngành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mộc Trà Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI