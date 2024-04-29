Tuyển Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Thái an làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Thái an
Ngày đăng tuyển: 29/04/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Thái an

Bán lẻ/Dịch vụ đời sống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Tại Thái an

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Bán lẻ/Dịch vụ đời sống Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trưng bày & quản lý hàng hóa, quầy kệ, dán tem Giới thiệu, tư vấn khách hàng Tính tiền, kiểm tra, bao gói hàng hóa Lau dọn vệ sinh kệ hàng Theo sự sắp xếp của cửa hàng trưởng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chịu khó. Tích cực, ham học hỏi. Hòa đồng, thái độ tốt. Trung thực, thân thiện

Tại Thái an Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ bảo hiểm BHYT, BHXH Hổ trợ xăng xe/tiền cơm trưa Làm tốt sẽ được tăng lương Được ứng lương 2 tuần/Lần Cấp đồng phục miễn phí Thưởng lễ và chuyên cần Hưởng lương tháng 13 Được OFF 4 ngày/tháng, 2 ngày tự chọn Được đăng kí về chi nhánh gần nhà

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thái an

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thái an

Thái an

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

