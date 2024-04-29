[Hồ Chí Minh] Thái an Tuyển Nhân viên Trực quầy 30 người Bán thời gian lương Từ 7 triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Bán hàng: Trông coi hàng hóa, sắp xếp kệ hàng, Thu Ngân: Tính tiền, soát hóa đơn Soạn Hàng: Đóng gói sản phẩm,dán tem, phân loại đơn hàng,kiểm tra đơn hàng Tạp Vụ: Vệ sinh hàng hóa, lau chùi kệ hàng Bảo Vệ: Trong coi, bảo đảm an ninh (ƯU TIÊN: cho người lớn tuổi làm tạp vụ, bảo vệ)

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, chịu khó. Tích cực, ham học hỏi. Hòa đồng, thái độ tốt. Trung thực, thân thiện

Tại Thái an Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thưởng tháng 13 + Được hưởng bảo hiểm theo luật lao động + Được đăng ký làm ở chi nhánh gần nhà + Được nghỉ mỗi tuần 1 ngày tự đăng ký + Thưởng chuyên cần theo tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thái an

