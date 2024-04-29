[Hồ Chí Minh] Thái an Tuyển Nhân viên Trực quầy 30 người Bán thời gian lương Từ 7 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Thái an
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Bán hàng: Trông coi hàng hóa, sắp xếp kệ hàng, Thu Ngân: Tính tiền, soát hóa đơn Soạn Hàng: Đóng gói sản phẩm,dán tem, phân loại đơn hàng,kiểm tra đơn hàng Tạp Vụ: Vệ sinh hàng hóa, lau chùi kệ hàng Bảo Vệ: Trong coi, bảo đảm an ninh (ƯU TIÊN: cho người lớn tuổi làm tạp vụ, bảo vệ)
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chịu khó. Tích cực, ham học hỏi. Hòa đồng, thái độ tốt. Trung thực, thân thiện
Tại Thái an Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thưởng tháng 13 + Được hưởng bảo hiểm theo luật lao động + Được đăng ký làm ở chi nhánh gần nhà + Được nghỉ mỗi tuần 1 ngày tự đăng ký + Thưởng chuyên cần theo tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thái an
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI