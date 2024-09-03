[Hồ Chí Minh] UYÊN STORE HCM Cần tuyển nam nữ nhân viên bán hàng tại đại lí, không cần kinh nghiệm 5 người Bán thời gian lương Từ 4 đến 8.5 triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại UYÊN STORE HCM
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: QUẬN GÒ VẤP, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
Bán Hàng Tại Các Chi nhánh, chăm sóc khách hàng và tư vấn bán hàng.
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đủ 19t - 26t, nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tự tin, có tầm nhìn và ý thức trách nhiệm trong công việc
- Dễ thương, ưa nhìn là một lợi thế
- Thái độ tốt, chăm chỉ, siêng năng, trình độ học vấn 12/12, ưu tiên sinh viên năm 2,3,4, đã tốt nghiệp cao đẳng/ đại học
Tại UYÊN STORE HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Được thưởng, off chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại UYÊN STORE HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI