[Hồ Chí Minh] WMW IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED Trưởng phòng kinh doanh 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

- Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc. Thưởng hiệu quả công việc

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

- Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân. Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu.

- Tham gia các hoạt động thể thao, giải trí tại văn phòng.

- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 - hết t7 hàng tuần và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước. Hưởng thêm 12 ngày nghỉ phép.

- Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty ( thăm hỏi ốm, đám cưới, chế độ hiếu, thai sản…).