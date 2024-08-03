[Hồ Chí Minh] WMW IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED Trưởng phòng kinh doanh 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại WMW IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED
- Hồ Chí Minh: Số 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1
- Hồ Chí Minh: Tên Lửa, Bình Tân, Hồ Chí Minh., Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý và hỗ trợ các thành viên trong nhóm
- Quản lý cơ sở dữ liệu bán hàng, liên hệ với khách hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu
- Tích cực tham gia vào việc phối hợp và thực hiện bán hàng ra mắt
- Cung cấp dịch vụ hậu cần, quản lý dịch vụ khách hàng bao gồm hợp đồng, nhắc nhở thanh toán, thu tiền, xử lý truy vấn từ khách hàng
- Chịu trách nhiệm về dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng
- Hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng, chiến lược danh mục đầu tư khách hàng và cách tiếp cận khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trên 4 năm kinh nghiệm trong đại lý hàng đầu được ưu tiên
- Có thể làm việc độc lập, chăm chỉ, sáng tạo và có thể tương tác với tất cả nhân viên
- Tốt về giao tiếp, trình bày, kỹ năng đàm phán, kỹ năng báo cáo và phân tích
- Có khả năng làm việc hiệu quả với tư cách là một cầu thủ của đội và một nhà lãnh đạo
Tại WMW IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc. Thưởng hiệu quả công việc
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực của bản thân. Được đào tạo các kỹ năng chuyên sâu.
- Tham gia các hoạt động thể thao, giải trí tại văn phòng.
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ Thứ 2 - hết t7 hàng tuần và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước. Hưởng thêm 12 ngày nghỉ phép.
- Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty ( thăm hỏi ốm, đám cưới, chế độ hiếu, thai sản…).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại WMW IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
