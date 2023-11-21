Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

Nhiệm vụ:

- Gặp gỡ và hỗ trợ các nhà thuốc đang hợp tác với công ty.

- Tư vấn và giới thiệu chương trình hợp tác phát triển.

- Ký hợp đồng và hỗ trợ nhà thuốc trong hệ thống trên địa bàn được giao phụ trách.

Báo cáo định kỳ

- Thực hiện báo cáo công việc theo yêu cầu của Giám đốc vùng

Công việc khác

- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong làm việc.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Làm việc theo đại lý, nhà phân phối,... được phân công ở Lai Châu