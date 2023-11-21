Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM làm việc tại Lai Châu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM
- Lai Châu
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhiệm vụ:
- Gặp gỡ và hỗ trợ các nhà thuốc đang hợp tác với công ty.
- Tư vấn và giới thiệu chương trình hợp tác phát triển.
- Ký hợp đồng và hỗ trợ nhà thuốc trong hệ thống trên địa bàn được giao phụ trách.
Báo cáo định kỳ
- Thực hiện báo cáo công việc theo yêu cầu của Giám đốc vùng
Công việc khác
- Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong làm việc.
- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Làm việc theo đại lý, nhà phân phối,... được phân công ở Lai Châu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính Nam/ Nữ
- Độ tuổi: >22 tuổi
- Học vấn: Tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp
- Chuyên môn: : Ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/ Cao đẳng Y- Dược
- Vi tính: Không yêu cầu
- Ngoại ngữ: Không yêu cầu
- Kinh nghiệm: Ưu tiên kinh nghiệm > 6 tháng ở các vị trí tương đương
Kỹ năng
- Chủ động trong công việc, có tư duy, thái độ cầu tiến, tinh thần học hỏi cao
- Các kĩ năng mềm và kĩ năng về con người tốt (quan sát, phân tích, đánh giá, giao tiếp…)
- Có kinh nghiệm làm việc trong ngành dược phẩm.
Thái độ, tố chất
- Trung thực, nhiệt tình, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và sáng tạo
Ngoại hình: ưa nhìn
Ưu tiên những ứng viên đã từng làm trình dược viên ,bất động sản,bảo hiểm…
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ đãi ngộ
- Lương cơ bản 5.000.000 + % doanh thu
- Thu nhập 15tr – 50tr
- Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 7
Các chính sách
- Thưởng tháng lương thứ 13
- Phụ cấp công tác: xăng xe, điện thoại…
- Du lịch, nghỉ mát
- Thưởng nóng cho các danh hiệu nhân viên xuất sắc tuần/ tháng.
- Thưởng các ngày lễ, tết.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, có cơ hội thăng tiến rất cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI