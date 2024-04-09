Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty TNHH Telio Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thanh Hóa: Lô B11, Khu đô thị Tây Bắc Ga, Thành phố Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Chịu trách nhiệm phát triển các Khách hàng mới là đại lý, cửa hàng tạp hóa nhập hàng qua website/app: Telio
- Thực hiện việc đi thăm, khảo sát các đại lý hàng ngày tại khu vực phụ trách
- Đảm bảo số lượng và doanh số đơn hàng theo tháng, dưới sự quản lý của Quản lý Phát triển thị trường
- Đảm bảo đầy đủ lượt khảo sát theo chỉ tiêu do Quản lý phát triển thị trường giao cho
- Truyền tải và đóng góp các ý kiến phản hồi để ngày càng hoàn thiện sản phẩm cho Khách hàng
- Khu vực phụ trách: Phụ trách các khu vực theo sự phân công của quản lý và nguyện vọng của nhân viên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có thể làm việc toàn thời gian (full time)
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng với công việc phải đi lại
- Giao tiếp tốt, có khả năng phục vụ khách hàng tốt. chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đồ ăn uống
- Có phương tiện đi lại cá nhân (xe máy).
Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ cấu thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng hiệu quả công việc (KPIs)
- Thu nhập trung bình: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
- Thử việc nhận 100% lương
- Thưởng cuối năm, lễ tết
- Tham gia các sự kiện gắn kết của công ty
- Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn
- Đảm bảo mọi chế độ theo quy định: BHXH, BHYT,..
- Làm việc tại môi trường startup năng động, trẻ, có sức bật nhanh cùng các Lãnh đạo nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, luôn hỗ trợ nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Telio Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI