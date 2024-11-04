Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH EZTech Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Làm chuyển động cho characters, items trong game (người, động vật,..)

- Tham gia đóng góp các ý tưởng, thực thi các mục tiêu để đưa sản phẩm đến tay người dùng Global.

- Phối hợp với các thành viên trong team (Game Designer, Artist, Developer,..) để hoàn thiện và tối ưu game.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo Spine để diễn hoạt

- Biết sử dụng After effect là một lợi thế

- Biết sử dụng cơ bản Photoshop, Illustrator

- Đam mê sáng tạo, yêu thích chơi và làm game

- Ứng viên vui lòng gửi link sản phẩm đã thực hiện kèm theo CV

Tại Công ty TNHH EZTech Global Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 100% lương

- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Được thưởng lễ tết, xét thưởng và review lương định kỳ 2-3 lần/năm

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe đầy đủ

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EZTech Global

