Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 600 USD

Mức lương 200 - 600 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 200 - 600 USD

Sử dụng phần mềm Spine. Tư duy chuyển động , logics , nắm vững các định luật cơ bản của animation. Thiết kế chuyển động 2D: Character, Environment, Game UI/UX... cho các game thể loại Puzzle, Hyper Casual theo chiến lược sản phẩm. Hỏi và đưa ra phản hồi chất lượng về chuyên môn. Hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc theo yêu cầu dự án.

Với Mức Lương 200 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

Tại Công ty cổ phần Gplay Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia. Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch. Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch. Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên. BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày nghỉ phép/năm. Nếu không dùng hết sẽ được chuyển sang năm tiếp theo. Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm. Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn,đồ uống,hoa quả và các trò chơi nội bộ) 2 lần/tuần. Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí. Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game... Khu nội bộ gồm các phòng ngủ đẩy đủ trang thiết bị giành cho nhân sự cần ở lại công ty. Trải nhiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp chỉ có ở GPLAY. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc. Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term. Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader. Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gplay

