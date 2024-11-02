Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V2 - Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Diễn hoạt phim hoạt hình 2D trên youtube Chủ động phối hợp với các khâu trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm. Đóng góp, xây dựng, nghiên cứu tài liệu chuyên môn và cải tiến trong quá trình sản xuất

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo phần mềm Moho. Kiến thức cơ bản về sử dụng Photoshop, Premiere là một lợi thế Có kiến thức về nguyên lý diễn hoạt, giải phẫu; kỹ năng dẫn dắt chuyện tốt, di chuyển camera, bố cục tốt là 1 lợi thế Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả năng làm việc nhóm, ham học hỏi. Yêu thích phim hoạt hình là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 7 - 10 triệu + Thưởng nóng, thưởng chung, thưởng hiệu suất công việc -> Tổng thu nhập từ 9 - 15tr/ tháng Thời gian làm việc: Từ T2 đến T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 7 trong tháng. Thử việc hưởng 100% lương, cung cấp thiết bị làm việc Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài) Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng. Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày Phụ cấp nhà ở: 500.00 đồng/tháng Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Xét tăng lương hàng quý Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

