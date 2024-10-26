Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
- Hà Nội: Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Thiết kế Visual Art chất lượng cao: Character, Environment, Game UI/UX... cho các game thể loại Casual, Mid-core để làm storelisting và creative
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới và tạo ra giải pháp giúp tăng hiệu quả công việc của team
Phát triển chuyên môn chung của team storelisting artist
Thiết kế Visual Art chất lượng cao: Character, Environment, Game UI/UX... cho các game thể loại Casual, Mid-core để làm storelisting và creative
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới và tạo ra giải pháp giúp tăng hiệu quả công việc của team
Phát triển chuyên môn chung của team storelisting artist
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết đa dạng về Game Art-style dòng casual, hyper-casual, puzzle.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vẽ/thiết kế trong ngành Game
Nắm vững kỹ năng 2D Art: Hand-drawing, digital painting, design.
Nắm vững kiến thức về anatomy, proportion and perspective.
Nắm vững kiến thức về color, shading, lighting, post-processing.
Tính cách năng động, làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: lên đến $1000, review lương 2 lần/ năm
Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/ tháng
Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng
Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty
Môi trường thân thiện, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view toàn thành phố
Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách...
Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo
Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI