Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Peak View Tower, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Thiết kế Visual Art chất lượng cao: Character, Environment, Game UI/UX... cho các game thể loại Casual, Mid-core để làm storelisting và creative Nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới và tạo ra giải pháp giúp tăng hiệu quả công việc của team Phát triển chuyên môn chung của team storelisting artist

Hiểu biết đa dạng về Game Art-style dòng casual, hyper-casual, puzzle. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vẽ/thiết kế trong ngành Game Nắm vững kỹ năng 2D Art: Hand-drawing, digital painting, design. Nắm vững kiến thức về anatomy, proportion and perspective. Nắm vững kiến thức về color, shading, lighting, post-processing. Tính cách năng động, làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: lên đến $1000, review lương 2 lần/ năm Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/ tháng Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ Trợ cấp ăn trưa 1 triệu đồng/ tháng Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ 30-100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng Cơ hội được tư vấn phát triển lộ trình công việc, tạo điều kiện cho mọi cơ hội phát triển và thăng tiến trong công ty Môi trường thân thiện, hiện đại, văn phòng đẹp xịn xò view toàn thành phố Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bia, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách... Các chế độ đãi ngộ khác như khám sức khỏe, teambuilding, du lịch... đều được đảm bảo Giờ làm việc 8:30 - 18:00 từ thứ 2 tới thứ 6; ưu tiên sự linh hoạt và chủ động quản trị hiệu suất; cân bằng cuộc sống - công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.