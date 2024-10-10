Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

- Tham gia vào dự án thực tế phát triển game mobile quốc tế;

- Thiết kế UI/UX cho sản phẩm;

- Thiết kế concept nhân vật, bối cảnh, item trong game;

- Có đào tạo kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về Game Artist;

- Thể loại game 2D: Puzzle, Hyper casual,...

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí 2D Artist trong lĩnh vực Game Mobile;

- Có khả năng vẽ tay tốt;

- Thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator;

- Có sự sáng tạo, làm việc độc lập và teamwork tốt, tư duy thẩm mỹ, màu sắc balance tốt ,nền tảng kiến thức về mỹ thuật;

- Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

- Thông tin sản phẩm hoặc dự án đã làm thể hiện qua CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia



- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm



- Làm việc 5 ngày ( nghỉ thứ 7, chủ nhật) từ 8h30 đến 17h30



- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.



- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.



- Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng nóng sản phẩm.



- Trợ cấp ăn trưa, gửi xe, relax trong giờ;



- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.

- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.



- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn, đồ uống, hoa quả và các trò chơi nội bộ)



- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.



- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...



- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc.



- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term.



- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.



- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.



- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

