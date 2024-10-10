Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL

Bưu chính Viễn thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tham gia vào dự án thực tế phát triển game mobile quốc tế;
- Thiết kế UI/UX cho sản phẩm;
- Thiết kế concept nhân vật, bối cảnh, item trong game;
- Có đào tạo kiến thức từ cơ bản tới nâng cao về Game Artist;
- Thể loại game 2D: Puzzle, Hyper casual,...

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí 2D Artist trong lĩnh vực Game Mobile;
- Có khả năng vẽ tay tốt;
- Thành thạo các công cụ Photoshop, Illustrator;
- Có sự sáng tạo, làm việc độc lập và teamwork tốt, tư duy thẩm mỹ, màu sắc balance tốt ,nền tảng kiến thức về mỹ thuật;
- Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
- Thông tin sản phẩm hoặc dự án đã làm thể hiện qua CV

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng kinh doanh trực tiếp bằng % (Profit Share) tính theo đóng góp của ứng viên vào các dự án đã tham gia

- Làm việc cùng đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm

- Làm việc 5 ngày ( nghỉ thứ 7, chủ nhật) từ 8h30 đến 17h30

- Thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương Lịch.

- Quà các ngày lễ: 08/03, 20/10, Trung Thu, Tết Âm Lịch.

- Thưởng lương tháng thứ 13; thưởng nóng sản phẩm.

- Trợ cấp ăn trưa, gửi xe, relax trong giờ;

- Review tăng lương linh hoạt không giới hạn. Phụ thuộc vào tiềm năng, khả năng và mức độ đóng góp của ứng viên.
- Du lịch, Team building tối thiểu 2 lần/năm.

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng. Happy Time (đồ ăn, đồ uống, hoa quả và các trò chơi nội bộ)

- Khu pantry gồm cafe, trà, đồ uống miến phí.

- Khu giải trí gồm Bàn Bi-a, PS, Board Game...

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, máy móc để làm việc.

- Cơ hội học hỏi và tham gia xây dựng các dự án game chất lượng, phát triển long-term.

- Cơ hội được đào tạo chuyên môn, phát triển tư duy và tầm nhìn bởi đội ngũ Leader có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Manager, Leader.

- Môi trường thân thiện, trẻ trung, hiện đại, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN MỀM GENI GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

