Tuyển 2D Artist thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 307A, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

1. Trách nhiệm công việc

Teecom - với vị thế là công ty sáng tạo hàng đầu trong ngành sách và truyện tranh tại thị trường Âu Mỹ, luôn mang đến những sản phẩm độc đáo, chất lượng và sáng tạo. Chúng tôi đang tìm kiếm " Họa sĩ vẽ minh họa (Illustrator)" tham gia vào quá trình thiết kế hình ảnh và dàn trang từ giai đoạn phác thảo, thiết kế bố cục, cho đến giai đoạn hoàn thiện để có được sản phẩm sách sáng tạo và hoàn chỉnh.

" Họa sĩ vẽ minh họa (Illustrator)"

2. Mô tả công việc

Nhận brief theo yêu cầu, tìm kiếm ý tưởng để phát triển brief để chuyển thành hình ảnh minh họa. Thực hiện vẽ phác thảo và hoàn thiện hình ảnh bìa và ruột của các dòng sách activities (Puzzle, Coloring...) dựa trên brief được giao. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng với yêu cầu đề ra và hoàn thành sản phẩm theo đúng tiến độ kế hoạch Nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng thiết kế và thị hiếu của khách hàng đối với các sản phẩm liên quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3. Yêu cầu công việc

Từ 1 năm kinh nghiệm với vị trí vẽ minh họa trở lên. Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ Thuật và am hiểu văn hoá Âu Mỹ sẽ là một lợi thế. Có kiến thức tốt về hội họa như giải phẫu học, phối cảnh, khối... Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ hoạ: Adobe Photoshop, Clip Studio Paint. Biết vẽ Wacom và có khả năng vẽ tay Có ý tưởng sáng tạo, khả năng cảm nhận và thẩm mỹ tốt. Có tư duy về màu sắc, bố cục tốt.

Thái độ:

Tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc. Hoà đồng, sáng tạo và luôn có tinh thần tập thể. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Luôn có tinh thần hợp tác, học hỏi và thay đổi theo môi trường làm việc cũng như xu hướng thiết kế mới.

Tại Công ty Cổ Phần TEECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng 13 + Thưởng lợi nhuận năm. Đánh giá năng lực và điều chỉnh lương 6 tháng/lần. Thưởng chuyên cần 300-500.000 đồng/ tháng. Thưởng thâm niên. Đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng lao động. Trang bị laptop ngay từ ngày đầu nhận việc và miễn phí giữ xe. Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm 1.5-2 triệu/ người. Nghỉ phép và các ngày nghỉ khác theo quy định. Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức. Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ: Friday, YEP, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4... Đào tạo hội nhập và Buddy đồng hành trong suốt thời gian thử việc. Phát triển năng lực cá nhân thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tháng/ hàng năm.

Thời gian làm việc: Từ 8h30 – 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi), từ Thứ 2 – sáng Thứ 7. Riêng sáng Thứ 7 tuỳ theo tính chất công việc mà làm việc tại nhà hoặc tại công ty.

Thời gian làm việc

Môi trường làm việc:

Luôn đề cao tinh thần hướng đến mục tiêu, chủ động và trách nhiệm trong công việc. Thúc đẩy sự tử tế thông qua giao tiếp hoà nhã và và chính trực. Sử dụng lời nói tử tế bằng cách lắng nghe, phản hồi tích cực và đóng góp thẳng thắng mang tính xây dựng. Hành động với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và biểu hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần TEECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.