Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 331 Bến Vân Đồn
- Phường 1
- Quận 4
- TP. HCM, Quận 4
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Ngành nghề: Nội thất, kiến trúc (chung cư, biệt thự, nhà phố)
Triển khai bản vẽ: xây dựng, cải tạo
Triển khai bản vẽ: hạng mục M&E dân dụng
Triển khai bản vẽ: hạng mục sơn bả thạch cao
Không triển khai bản vẽ chi tiết nội thất
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am kiểu kỹ thuật thi công Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: autocad, sketchup... Có trách nhiệm trong công việc
Am kiểu kỹ thuật thi công
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: autocad, sketchup...
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 11.000.000 - 15.000.000 + thưởng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp; Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty; Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13; Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
Mức lương: 11.000.000 - 15.000.000 + thưởng (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;
Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
