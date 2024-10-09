Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 382B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát, đo đạc hoặc chốt kích thước thực tế tại dự án. Triển khai bản vẽ Thiết kế kỹ thuật nội thất. Bổ bản vẽ kỹ thuật để thi công theo thiết kế và lập Bom chi tiết cho từng hạng mục. Phối hợp làm việc với các bộ phận dự toán,thi công, shopdrawing,nhà cung cấp vật liệu,... Bảo vệ phương án kĩ thuật biện pháp thi công và vật liệu sử dụng trước chủ đầu tư. Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thi công. Cần thiết sẽ được điều động đi giám sát kiểm tra sản xuất Sp tại xưởng SX của NCC, giám sát lắp đặt sản phẩm trên công trình khi có yêu cầu.

Khảo sát, đo đạc hoặc chốt kích thước thực tế tại dự án.

Triển khai bản vẽ Thiết kế kỹ thuật nội thất.

Bổ bản vẽ kỹ thuật để thi công theo thiết kế và lập Bom chi tiết cho từng hạng mục.

Phối hợp làm việc với các bộ phận dự toán,thi công, shopdrawing,nhà cung cấp vật liệu,...

Bảo vệ phương án kĩ thuật biện pháp thi công và vật liệu sử dụng trước chủ đầu tư.

Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thi công.

Cần thiết sẽ được điều động đi giám sát kiểm tra sản xuất Sp tại xưởng SX của NCC, giám sát lắp đặt sản phẩm trên công trình khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành liên quan. Kinh nghiệm:

Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Từ 2 năm trở lên. Ưu tiên hiểu biết về các loại vật liệu, ưu tiên đã có kinh nghiệm về kĩ thuật sản phẩm gỗ tự nhiên.

Từ 2 năm trở lên.

Ưu tiên hiểu biết về các loại vật liệu, ưu tiên đã có kinh nghiệm về kĩ thuật sản phẩm gỗ tự nhiên.

3. Năng lực:

Có tư duy và sáng tạo. Có tinh thần trách nhiệm cao. Chịu khó và chịu được áp lực cao trong công việc. Nhiệt tình, năng động, nhạy bén. Sử dụng thành thạo các phần mềm: CAD, Photoshop, Sketchup, ...

Có tư duy và sáng tạo.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Chịu khó và chịu được áp lực cao trong công việc.

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén.

Sử dụng thành thạo các phần mềm: CAD, Photoshop, Sketchup, ...

4. Thái độ - tố chất:

Có tinh thần trách nhiệm cao. Nhiệt huyết, Chủ động. Cẩn thận, tỉ mỉ. Hợp tác, Trung thực.

Nhiệt huyết, Chủ động.

Cẩn thận, tỉ mỉ.

Hợp tác, Trung thực.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp xăng xe & điện thoại Thời gian làm việc: T2-T7, 8h30-17h30 (làm T7 cách ngày) Lương tháng 13 + lương 14 theo HQKD Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết. Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty. Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc. Được xét tăng lương theo năng lực thực tế. Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam. Du lịch định kỳ hàng năm.

Phụ cấp xăng xe & điện thoại

Thời gian làm việc: T2-T7, 8h30-17h30 (làm T7 cách ngày)

Lương tháng 13 + lương 14 theo HQKD

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiệt huyết.

Được thưởng sinh nhật, thai sản, hiếu hỉ, các ngày lễ 1/6, 8/3, 20/10 ... theo quy định của công ty.

Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Được xét tăng lương theo năng lực thực tế.

Được tham gia Bảo hiểm theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam.

Du lịch định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Sala

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin