Tuyển 2D thu nhập Tới 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 12 (Mặt sau qua cổng bảo vệ), Đường số 2 - Sunrise A - Khu đô thị The Manor Central Park (Đường Nguyễn Xiển), P. Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 15 Triệu

- Vẽ storyboard (vẽ phác cảnh quay trong kịch bản diễn tả các thước phim, hành động, hội thoại của nhân vật) cho phim hoạt hình.

- Phối hợp với biên kịch và bộ phận sản xuất thực hiện kịch bản đó.

- Tham gia đóng góp ý tưởng về nội dung khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi 24 trở lên. Yêu thích phim hoạt hình (cartoon).

- Sáng tạo, hài hước. Có tư duy tốt về nội dung và hình ảnh.

- Biết vẽ tay, vẽ máy

- Yêu thích sáng tác các câu chuyện, làm việc với Youtube và các nội dung Media.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm vẽ hoạt hình, vẽ truyện tranh...

Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15.000.000 VNĐ + Phụ cấp + thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- Lương tháng thứ 13

- Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Du lịch hàng năm

- Nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép của công ty

- Được đội ngũ chuyên gia đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia

