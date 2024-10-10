Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CT36, số 50 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thiết kế, vẽ các nhân vật, background, items 2D bằng một trong các phần mềm chuyên dụng Phối hợp với đội nhóm bổ sung, đóng góp ý tưởng, trendy mới. Chỉnh sửa background, items, character kịp thời, đúng tiến độ, phù hợp với trendy và yêu cầu thực tế. Phối hợp đội nhóm và quản lý nghiên cứu thực hiện công việc hiệu quả, tối ưu, nâng cao chất lượng sản phẩm và kỹ năng cá nhân. Nhận phản hồi từ trưởng nhóm và khắc phục các vấn đề trong công việc. Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của cấp trên.
Thiết kế, vẽ các nhân vật, background, items 2D bằng một trong các phần mềm chuyên dụng
Phối hợp với đội nhóm bổ sung, đóng góp ý tưởng, trendy mới.
Chỉnh sửa background, items, character kịp thời, đúng tiến độ, phù hợp với trendy và yêu cầu thực tế.
Phối hợp đội nhóm và quản lý nghiên cứu thực hiện công việc hiệu quả, tối ưu, nâng cao chất lượng sản phẩm và kỹ năng cá nhân.
Nhận phản hồi từ trưởng nhóm và khắc phục các vấn đề trong công việc.
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên môn về ngành Kiến trúc/Hội họa/Thiết kế,... Tổi thiểu 6 tháng vẽ nhân vật. Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập. Tư duy hình ảnh sáng tạo, cơ bản bố cục, giải phẫu sinh học cơ thể và các bộ phận cơ thể người Trung thực, tỉ mỉ, tính kỷ luật cao và trách nhiệm với công việc
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp chuyên môn về ngành Kiến trúc/Hội họa/Thiết kế,...
Tổi thiểu 6 tháng vẽ nhân vật.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
Tư duy hình ảnh sáng tạo, cơ bản bố cục, giải phẫu sinh học cơ thể và các bộ phận cơ thể người
Trung thực, tỉ mỉ, tính kỷ luật cao và trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng - Thu nhập 8-12M - Công ty trích 40% lợi nhuận vào Quỹ phúc lợi của Công ty + Thưởng doanh thu, lợi nhuận hàng tháng + Thưởng nóng, thưởng cá nhân/ đội nhóm xuất sắc + Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, Ngày thần tài,... Phúc lợi - Phụ cấp - Trợ cấp: ăn ca, gửi xe, xa nhà, nuôi con nhỏ, hỗ trợ tài chính,... - Chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định - Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ chi phí thể dục thể thao hàng tháng,... - Thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ,... - Hỗ trợ học phí - khuyến học cho con CBNV - YumUp tích lũy - Teambuilding, du lịch hàng quý/ năm Đào tạo và phát triển - Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài Môi trường làm việc - văn hóa Công ty - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo - Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện - Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc
Lương - thưởng - Thu nhập 8-12M - Công ty trích 40% lợi nhuận vào Quỹ phúc lợi của Công ty + Thưởng doanh thu, lợi nhuận hàng tháng + Thưởng nóng, thưởng cá nhân/ đội nhóm xuất sắc + Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, Ngày thần tài,...
Phúc lợi - Phụ cấp - Trợ cấp: ăn ca, gửi xe, xa nhà, nuôi con nhỏ, hỗ trợ tài chính,... - Chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo quy định - Khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ chi phí thể dục thể thao hàng tháng,... - Thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ,... - Hỗ trợ học phí - khuyến học cho con CBNV - YumUp tích lũy - Teambuilding, du lịch hàng quý/ năm
Đào tạo và phát triển - Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm - Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài Môi trường làm việc - văn hóa Công ty - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo - Đồng nghiệp cởi mở, thân thiện - Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

