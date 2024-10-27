Tuyển Account Executive thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
- Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng proposal, gặp gỡ và thuyết trình với khách hàng về ý tưởng và ngân sách của chiến dịch để đạt được hợp đồng.
Xây dựng kế hoạch làm việc, các báo cáo và dự báo về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện dự án.
Làm việc với các đối tác, theo dõi và giải quyết các vấn đề nhằm đạt mục đích và quyền lợi hai bên.
Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Báo chí/Truyền thông/Quan hệ công chúng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại (ưu tiên đã làm tại Agency và có kinh nghiệm về booking quảng cáo, mời tài trợ)
- Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.
- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).
Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...
Được review lương 6 tháng/ lần.
Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 vnđ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
