Tuyển Account Executive thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 34, lô N07A, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng proposal, gặp gỡ và thuyết trình với khách hàng về ý tưởng và ngân sách của chiến dịch để đạt được hợp đồng. Xây dựng kế hoạch làm việc, các báo cáo và dự báo về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện dự án. Làm việc với các đối tác, theo dõi và giải quyết các vấn đề nhằm đạt mục đích và quyền lợi hai bên. Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.

Xây dựng proposal, gặp gỡ và thuyết trình với khách hàng về ý tưởng và ngân sách của chiến dịch để đạt được hợp đồng.

Xây dựng kế hoạch làm việc, các báo cáo và dự báo về các vấn đề liên quan tới việc thực hiện dự án.

Làm việc với các đối tác, theo dõi và giải quyết các vấn đề nhằm đạt mục đích và quyền lợi hai bên.

Thực hiện các công việc liên quan theo sự phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty quảng cáo, truyền thông hoặc nhân viên kinh doanh tại các tòa soạn báo.

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Báo chí/Truyền thông/Quan hệ công chúng, Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại (ưu tiên đã làm tại Agency và có kinh nghiệm về booking quảng cáo, mời tài trợ)

- Kỹ năng thuyết trình và đàm phán tốt.

- Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00). Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật... Được review lương 6 tháng/ lần. Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 vnđ

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 – 18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17g00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 vnđ

12.000.000 – 15.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin